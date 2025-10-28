Was sind Prognose-Futures? Eine einfache und zugängliche Methode des Futures-Handels





Der Handel mit Kryptowährungs-Futures zieht unzählige Investoren durch seinen hohen Hebel und die Möglichkeit an, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen. Allerdings schrecken komplexe Mechanismen wie Margin, Hebel und Liquidationspreise viele Anfänger ab. Um die Einstiegshürde zu senken, hat MEXC die Prognose-Futures eingeführt. Dieses Feature entfernt die Komplexität traditioneller Futures und führt den Handel auf sein Kernprinzip zurück: die Entscheidung, ob der Markt steigen oder fallen wird.

















Prognose-Futures ermöglichen es Händlern, vorherzusagen, ob sich der Preis einer Kryptowährung innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens nach oben oder unten bewegen wird. Jede Futures-Position stellt die Prognose eines Händlers über die Preisrichtung dar. Wenn die Vorhersage korrekt ist, erhält der Händler eine Auszahlung. Wenn die Vorhersage falsch ist, ist der Verlust des Händlers auf den USDT-Betrag begrenzt, der auf diese Futures-Position gesetzt wurde.









Gewinn (Profit): Die potenziellen Einnahmen aus einer Prognose-Futures-Position.

Menge (Quantity): Der investierte USDT-Betrag, der gleichzeitig auch den maximal möglichen Verlust darstellt.

Auf (Up): „Auf“ wählen bedeutet, dass Sie glauben, dass der Indexpreis bei der Abrechnung höher sein wird.

Ab (Down): „Ab“ wählen bedeutet, dass Sie glauben, dass der Indexpreis bei der Abrechnung niedriger sein wird.

Abrechnungsbetrag = Kapital + Gewinn

Gewinn = Investiertes Kapital × Auszahlung









Bestätigen, um Ihren Handel einzureichen. Melden Sie sich in Ihrem MEXC-Konto an und gehen Sie zur Handelsseite für Prognose-Futures. Wählen Sie das gewünschte Handelspaar, z. B. BTCUSDT . Wählen Sie die Ablaufzeiteinheit (Optionen sind 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde oder 1 Tag). Geben Sie die Auftragsmenge ein und wählen Sie anschließend, ob Sie erwarten, dass der Preis zum Ablaufzeitpunkt steigt (Auf) oder fällt (Ab). Klicken Sie abschließend auf, um Ihren Handel einzureichen.









*BTN-Starten Sie den Handel mit Prognose-Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/de-DE/futures/prediction-futures/BTC_USDT













Wenn Ihre Vorhersage korrekt ist, erhalten Sie zum Ablauf der Futures einen Abrechnungsbetrag:

Abrechnungsbetrag = Kapital + Gewinn

Gewinn = Investiertes Kapital × Auszahlung





Wenn Ihre Vorhersage falsch ist, laufen die Futures ab und Sie erhalten keinen Abrechnungsbetrag. Das für diese Futures eingesetzte Kapital gilt als Verlust und wird auf Ihr tägliches Verlustlimit angerechnet.





Wenn das Ergebnis weder höher noch niedriger als der Einstiegspreis ist (d. h. der Indexpreis zum Ablauf entspricht dem Basispreis), erhalten Sie einen Abrechnungsbetrag, der dem von Ihnen investierten Kapital entspricht. In diesem Fall gibt es weder Gewinn noch Verlust.





Der Abrechnungsbetrag für jede Futures-Position basiert auf dem eingesetzten Kapital und der zum Zeitpunkt der Einreichung geltenden Auszahlung.





Beispiel: Angenommen, die aktuelle Auszahlungsrate beträgt 87%, und Sie investieren 10 USDT, um den zukünftigen BTC-Preis vorherzusagen:

Wenn Ihre Vorhersage korrekt ist, erhalten Sie insgesamt 18.7 USDT, davon sind 8.7 USDT Gewinn.

Wenn Ihre Vorhersage falsch ist, verlieren Sie Ihr eingesetztes Kapital von 10 USDT.

Wenn das Ergebnis ein Unentschieden ist, bekommen Sie Ihr investiertes Kapital von 10 USDT zurück, ohne Gewinn oder Verlust.





Hinweis: Gewinn = Investiertes Kapital × Auszahlung









Die Auszahlung wird intern auf Grundlage der Volatilität des Assets und des Marktrisikos zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet und kann schwanken. Die Auszahlung wird zum Zeitpunkt des Handels festgelegt und bleibt für diesen spezifischen Handel fixiert. Die aktuellen Auszahlungswerte für Auf und Ab können Sie direkt im Handelsbereich einsehen.





Wie in der Abbildung unten gezeigt, beträgt die aktuelle Auszahlung 82 %. Wenn Sie 5 USDT in eine Prognose investieren und Ihre Vorhersage korrekt ist, erhalten Sie einen Abrechnungsbetrag von 9.1 USDT, davon sind 4.1 USDT Ihr Gewinn.













Tägliches Verlustlimit: Jeder Händler hat ein maximales tägliches Verlustlimit von 10,000 USDT, einschließlich potenzieller Verluste aus offenen Aufträgen. Dieses Limit wird automatisch von der Plattform durchgesetzt, und Sie können keinen Auftrag einreichen, der Verluste über dieses tägliche Limit hinaus verursachen würde. Für die Berechnung des täglichen Verlustlimits wird das eingesetzte Kapital aller offenen Prognose-Futures als potenzieller Verlust betrachtet.

Limit offener Prognose-Futures: Sie können maximal 10 offene Prognose-Futures gleichzeitig halten.

Tägliches Handelslimit: Unbegrenzt.

Preislimit: Jede einzelne Prognose-Future unterliegt außerdem einem Preislimit, um potenzielle finanzielle Risiken zu reduzieren. Das jeweils gültige Preislimit wird auf der Plattform angezeigt.





MEXC behält sich das Recht vor, das tägliche Verlustlimit, das Limit nicht abgelaufener Prognose-Futures und/oder die Preislimits jederzeit anzupassen. Änderungen wirken sich nicht auf bereits bestehende offene Prognose-Futures aus und werden nicht gesondert angekündigt.









Nein. Prognose-Futures können vor dem Ablauf nicht geschlossen werden. Sobald ein Auftrag eingereicht wurde, bleibt der Handel bis zum Ablauf geöffnet.









Der Abrechnungswert wird automatisch auf Grundlage des Preisindex des zugrunde liegenden Assets zum Zeitpunkt des Ablaufs der Prognose-Future bestimmt.









Alle Prognose-Futures werden in USDT abgerechnet. Wenn Ihre Vorhersage korrekt ist, wird die USDT-Auszahlung direkt auf Ihr Futures-Konto gutgeschrieben. Wenn Ihre Vorhersage falsch ist, entspricht Ihr Verlust bei Ablauf der für die Prognose-Future gezahlten Margin, die ebenfalls auf Ihr tägliches Verlustlimit angerechnet wird (wie oben beschrieben).









Prognose-Futures unterstützen derzeit kein API-Trading.









Um die Rolle der MEXC Prognose-Futures besser zu verstehen, finden Sie hier einen vollständigen Vergleich mit den traditionellen USDT-M- Futures von MEXC:





Punkt MEXC Prognose-Futures MEXC Traditionelle Perpetual-Futures Handelskomplexität Sehr niedrig, es muss nur die Richtung vorhergesagt werden Hoch, erfordert Verwaltung von Hebel, Margin und Positionen Kernrisiko Fixiert, maximaler Verlust auf den Einsatz begrenzt Variabel, Liquidationsrisiko (Margin Call) Hebel/Margin Keine Einstellung von Hebel oder Margin nötig Händler müssen Hebel und Margin-Modus auswählen Haltezeit Fix und sehr kurz (z. B. 60 Sekunden) Flexibel, kann unbegrenzt gehalten werden (perpetual) Gewinnberechnung Fester Ertrag, im Voraus bekannt Schwankender PNL, abhängig von Kursbewegung und Hebel Zielgruppe Anfänger und Händler, die Einfachheit suchen Erfahrene professionelle Händler









Einsteigerfreundlicher Einstiegspunkt: Wenn Sie sich für den Futures-Handel interessieren, aber die Komplexität abschreckend finden, sind Prognose-Futures ein idealer erster Schritt. Sie ermöglichen es Ihnen, den Kernaspekt des Handels – die Vorhersage der Marktrichtung – in einem klar definierten und kontrollierbaren Risikorahmen zu erleben.

Schnelle Marktchancen: Wenn der Markt deutliches kurzfristiges Momentum zeigt, z. B. bei der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, ermöglichen Prognose-Futures eine schnelle Spekulation, ohne eine komplexe Perpetual-Position aufbauen und verwalten zu müssen.

Handel in kurzen Zeitrahmen: Mit extrem kurzen Haltezeiten können Trades innerhalb kleiner Zeitfenster abgeschlossen werden. Das bietet hohe Flexibilität für Benutzer, die den Markt nicht kontinuierlich überwachen können.





*BTN-Starten Sie den Handel mit Prognose-Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/de-DE/futures/prediction-futures/BTC_USDT









Mit der Nutzung des Produkts MEXC Prognose-Futures bestätigen Sie, dass Sie die Risikohinweise und den Haftungsausschluss für Prognose-Futures gelesen, verstanden und akzeptiert haben.





Der Handel mit digitalen Vermögenswerten und verwandten Produkten wie Prognose-Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu beträchtlichen Verlusten Ihrer Positionen führen. Sie sind allein verantwortlich für Ihre Handelsentscheidungen und sollten bei Bedarf einen unabhängigen Berater hinzuziehen. Die bisherige Performance digitaler Vermögenswerte und verwandter Produkte garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Investieren Sie nur Beträge, deren Verlust Sie verkraften können.





Warum MEXC Futures wählen? Gewinnen Sie tiefere Einblicke in die Vorteile und einzigartigen Funktionen von MEXC Futures, um sich im Markt einen Vorsprung zu verschaffen.

MEXC Futures-Handelsanleitung (App) Verstehen Sie den gesamten Ablauf des Futures-Handels in der App und starten Sie mühelos.





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt weder eine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder andere damit zusammenhängende Dienstleistungen dar, noch handelt es sich um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen und -ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.



