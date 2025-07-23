Kickstarter-Event – FAQ









Das Kickstarter-Event ist eine Aktion in der Vorstartphase eines Projekts, bei der Benutzer auf MEXC für ihr bevorzugtes Projekt abstimmen können. Das Projekt verteilt anschließend Airdrop-Tokens an alle Benutzer, die erfolgreich abgestimmt haben. Ziel des Events ist es, hochwertige Projekte zu identifizieren und gleichzeitig MEXC-Benutzern Airdrop-Vorteile zu bieten.









Schritt 1: Teilnahmeberechtigung sichern

Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen Sie mindestens einen Futures-Handel (beliebiger Betrag, beliebiges Handelspaar) abgeschlossen haben und mindestens 5 MX über einen Zeitraum von 24 aufeinanderfolgenden Stunden halten, und zwar vor 18:00 Uhr (UTC+2) am Tag vor dem Startdatum des Events.





Schritt 2: MX einsetzen und gültige Einsatzmenge berechnen

Sobald Sie die Teilnahmebedingungen erfüllen, können Sie während des Eventzeitraums MX einsetzen. Die eingesetzten MX werden zur Berechnung Ihrer Belohnungen verwendet, aber nicht eingefroren. Nach Ende des Events berechnen wir Ihre gültige Einsatzmenge auf Basis Ihres tatsächlichen Einsatzes und der Stufe, für die Sie sich qualifiziert haben. Je höher Ihre gültige Einsatzmenge, desto größer Ihr Belohnungsanteil.





Schritt 3: Gültige Benutzer einladen, um Ihren Belohnungsfaktor zu erhöhen

Laden Sie Freunde ein, die sich registrieren, Einzahlungen tätigen und Futures handeln, um Ihren Belohnungsfaktor zu erhöhen:

1）Freunde müssen sich über Ihren Vermittlungslink oder -code bei MEXC registrieren.

2）Nach der Registrierung muss der Eingeladene innerhalb von 7 Tagen nach seiner ersten Einzahlung insgesamt mindestens 100 USDT einzahlen. (Interne Transfers gelten nicht als gültig. On-Chain-Einzahlungen sowie P2P-/Fiat-Käufe gelten als gültig.)

3）Der Eingeladene muss mindestens einen Futures-Handel abschließen (kein Mindestbetrag erforderlich).

4）Copy-Trading wird nicht berücksichtigt.

*Hinweis: Ein Futures-Handel gilt nur als abgeschlossen, wenn sowohl eine Position eröffnet als auch geschlossen wurde.





Je mehr gültige Benutzer Sie einladen, desto höher Ihr Belohnungsfaktor – und desto größer Ihr Anteil am gesamten Belohnungspool.





Belohnungsregel: Je mehr MX Sie einsetzen und je mehr gültige Einladungen Sie generieren, desto höher fallen Ihre Belohnungen letztlich aus.





Stufe Anforderungen Koeffizient V1 ≥ 5 MX für 24 aufeinanderfolgende Stunden halten. x1 V2 1 gültigen Benutzer einladen. x1.5 V3 2 gültigen Benutzer einladen. x1.55 V4 3 gültigen Benutzer einladen. x1.6 V5 4 gültigen Benutzer einladen. x1.65 V6 5 gültigen Benutzer einladen. x1.7 V7 6 gültigen Benutzer einladen. x1.75





Gültige Menge an eingesetztem MX des Benutzers = Tatsächliche Menge an eingesetztem MX des Benutzers * Einsatzkoeffizient





Um die Belohnung für Benutzer A zu berechnen:

Belohnung von Benutzer A = (Gültige Menge an eingesetztem MX von Benutzer A / Gesamte gültige Menge an eingesetztem MX aller Benutzer) * Gesamtpreispool





Je mehr MX Sie einsetzen und je mehr Freunde Sie als gültige Benutzer einladen, desto größer wird Ihr Anteil an den Belohnungen!





Definition eines gültigen Benutzers:

Ein gültiger Benutzer = Ein Benutzer, der nach der Registrierung seine erste Einzahlung tätigt (interne Übertragungen zählen nicht, aber Einzahlungen über On-Chain, P2P oder Fiat sind alle gültig), innerhalb von 7 Tagen Einzahlungen von ≥ $

100 akkumuliert und mindestens einen Futures-Handel abschließt. (Er muss den Abschluss von mindestens einem Auftrag vornehmen.)





Hinweis:

Das System wird einen Snapshot von der Anzahl der gültig eingeladenen Benutzer machen (30 Tage lang gültig) und die Stufe am nächsten Tag aktualisieren. Benutzer können den Koeffizienten ihres Kontolevels auf der Eventseite einsehen.





Schritt 4: Belohnungsauszahlung

Die Belohnungen werden gemäß den Eventregeln an Ihre Spot-Wallet ausgeschüttet.









Für die Berechnung des MX-Bestands zählt der niedrigste Wert aller Snapshots innerhalb von 24 aufeinanderfolgenden Stunden.





1）Snapshot des Spot-Kontos: Pro Tag werden drei zufällige Snapshots Ihres Spot-Wallets erstellt. Für den MX-Bestand zählt der kleinste dieser Werte.





Beispiel:

Die drei Snapshots des Tages zeigen 100 MX, 200 MX und 300 MX – der Mindestwert ist 100 MX, dieser wird als gültiger MX-Bestand gewertet.





2）Die Snapshots enden am Tag vor Beginn des Events. Die Erfassung erfolgt basierend auf der Zeitzone UTC+8.









Minimum: 5 MX. Maximum: 100,000 MX.





1）Wenn Ihr niedrigster MX-Bestand innerhalb der 24 Stunden unter 5 MX fällt, können Sie kein MX einsetzen und sind nicht teilnahmeberechtigt.





2）Liegt der niedrigste Snapshot-Wert zwischen 5 MX und 100,000 MX, dann entspricht Ihre einsetzbare Menge genau diesem Wert.





3）Liegt der niedrigste Snapshot-Wert über 100,000 MX, können Sie höchstens 100,000 MX einsetzen.





Hinweis: Wenn ein einzelner Benutzer über mehrere Konten hinweg insgesamt mehr als 100,000 MX einsetzt, kann dies Sicherheitsmechanismen der Plattform auslösen. Bitte handeln Sie mit Vorsicht.









Die Menge an Airdrops im Kickstarter-Event hängt nicht nur von Ihrem MX-Bestand ab, sondern auch von folgenden Faktoren:





1）Gesamtmenge gültig eingesetzter MX aller Benutzer: Wenn das gesamte Commitment stark steigt, sinkt Ihr relativer Anteil.





2）Aktuelle Höhe des Preispools: Wenn der Gesamtpool kleiner wird, verringert sich auch Ihre individuelle Zuteilung.





3）Gültiger Vermittlungsfaktor: Wenn Sie weniger gültige Benutzer vermittelt haben, fällt Ihr Belohnungsmultiplikator geringer aus.





Fazit: Bleiben Ihr MX-Bestand und Ihr Vermittlungsfaktor unverändert, deuten sinkende Airdrops in der Regel auf eine gestiegene Gesamteinlage oder einen kleineren Preispool hin.









Main influencing factors:





Persönliche Faktoren:

MX-Bestand: Je mehr MX Sie halten, desto höher ist Ihre Basiszuteilung.

Gültiger Vermittlungsfaktor: Erfolgreiche Vermittlungen aktiver Benutzer erhöhen Ihr Belohnungsgewicht.





Marktbezogene Faktoren:

Gesamtmenge eingesetzter gültiger MX: Ein höheres Gesamtcommitment kann Ihren Anteil verringern.

Preispool-Größe: Veränderungen im Gesamtpool wirken sich direkt auf die Pro-Benutzer-Zuteilung aus.









Nach Ende des Events veröffentlicht MEXC die Gesamtdaten aller gültigen Commitments in der offiziellen Ankündigung. Bitte besuchen Sie die Ankündigungsseite









Ihre MX müssen sich in Ihrer Spot-Wallet befinden, damit sie für den Snapshot gewertet werden.MX in anderen Wallets (z. B. Futures- oder Funding-Wallet) werden nicht berücksichtigt.









1）Ihre eingesetzten und gültig eingesetzten MX finden Sie auf der Eventseite.





2）Ihre Einsatzhistorie finden Sie unter Eventdetails → Belohnungsverlauf









1）Auf der Eventseite können Sie sowohl Ihre geschätzten als auch tatsächlichen Belohnungen basierend auf Ihren eingesetzten MX einsehen.





2）Details zu Ihren tatsächlich erhaltenen Belohnungen finden Sie unter Eventdetails → Belohnungsverlauf



