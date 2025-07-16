1. Was sind die Vorteile des Haltens von MX? MX ist der native Utility-Token, der von MEXC ausgegeben wird. Das Halten von MX ermöglicht es den Benutzern, an Plattform-Events wie Launchpool und Kickst1. Was sind die Vorteile des Haltens von MX? MX ist der native Utility-Token, der von MEXC ausgegeben wird. Das Halten von MX ermöglicht es den Benutzern, an Plattform-Events wie Launchpool und Kickst
Kaufen Sie MX in einer Minute

16. Juli 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Spot#MX#Neueinsteiger
1. Was sind die Vorteile des Haltens von MX?


MX ist der native Utility-Token, der von MEXC ausgegeben wird. Das Halten von MX ermöglicht es den Benutzern, an Plattform-Events wie Launchpool und Kickstarter teilzunehmen, bei denen sie Token-Airdrops von Projekten und andere Belohnungen erhalten können. Darüber hinaus kann MX verwendet werden, um Gebühren zu reduzieren - mit einem Rabatt von 20 % auf Handelsgebühren. Wenn Benutzer ≥ 500 MX in ihrem Spot-Konto in den letzten 24 Stunden halten, können sie einen 50 % Rabatt auf Spot- und Futures-Handelsgebühren genießen.

2. Wie kauft man MX-Token?


Um MX-Token zu kaufen, müssen Benutzer sicherstellen, dass sie USDT, USDC, BTC oder ETH auf ihrem Spot-Konto haben, da dies derzeit die einzigen vier Token sind, die für den Handel von MX-bezogenen Handelspaaren auf der MEXC-Plattform verfügbar sind.

Falls sie keine dieser Token besitzen, können sie entweder USDT mit Fiat-Währung kaufen oder es von einer anderen Börse auf die MEXC-Plattform einzahlen.

2.1 Auf der Website


Besuchen und melden Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website an, bewegen Sie den Cursor über [Spot] oben auf der Seite und wählen Sie [Spot] aus. Geben Sie "MX" in die Suchleiste auf der rechten Seite ein und suchen Sie das MX/USDT-Handelspaar.


Unter dem K-Linie-Diagramm geben Sie den gewünschten Betrag und Preis ein, um MX zu kaufen. Klicken Sie auf [MX kaufen], um den Kauf abzuschließen und warten Sie, bis der Auftrag auf dem Markt ausgeführt wird.


2.2 In der App


Tippen Sie auf der Startseite der MEXC-App unten auf [Märkte] und wählen Sie dann [Spot]. Tippen Sie auf [MX/USDT] (Benutzer können auch die Suchleiste verwenden, um danach zu suchen), um zur K-Linien-Diagramm-Seite für MX/USDT zu gelangen. Tippen Sie dann auf [Kaufen].

Geben Sie den gewünschten Betrag und Preis ein, um MX zu kaufen. Tippen Sie auf [MX kaufen], um die Transaktion abzuschließen, und warten Sie, bis der Auftrag ausgeführt wird.


3. Wie man an Plattform-Events durch das Halten von MX teilnimmt


Das Halten von MX ermöglicht es Benutzern, kostenlos an Plattform-Events teilzunehmen, wie zum Beispiel Launchpool und Kickstarter. Launchpool ist ein Airdrop-Event, bei dem Benutzer bestimmte Token staken, um Airdrops von beliebten oder neu gelisteten Kryptowährungen zu erhalten. Kickstarter ist ein Vorauflistungsevent, das von MEXC initiiert wurde, bei dem Benutzer MX staken können, um teilzunehmen und kostenlose Airdrops zu erhalten. Wir werden hier Kickstarter als Beispiel zur weiteren Erklärung verwenden.

Klicken Sie auf der Startseite der MEXC-Website auf [Spot] - [Kickstarter].


Auf der Eventseite klicken Sie auf [Schnelleinsatz], um an allen laufenden Kickstarter-Events teilzunehmen. Nach erfolgreicher Teilnahme müssen Sie einfach auf die Verteilung der Belohnungen warten.


Im Allgemeinen müssen Benutzer, um an Kickstarter-Events teilzunehmen, in den letzten 24 Stunden mindestens 5 MX-Token halten. Die MX-Token werden nicht gesperrt und können weiterhin für den Handel verwendet werden.

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten dar. MEXC Learn bietet Informationen nur zu Referenzzwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und handeln Sie mit Vorsicht bei Investitionen. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.


