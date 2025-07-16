Wie man passives Einkommen durch das Halten von MX erzielt





Das Halten von MX, dem nativen Utility-Token von MEXC, kann auf verschiedene Art und Weise passives Einkommen ermöglichen. Welche passiven Einkommensmöglichkeiten gibt es für MX-Token-Besitzer?









Die direkteste Möglichkeit, wie Token Wert schaffen, ergibt sich aus den Schwankungen ihres eigenen Preises und MX bildet da keine Ausnahme. Im ersten Quartal 2023 verzeichnete MX die höchste Wachstumsrate mit 330%. Langfristige MX-Besitzer profitierten von der Preissteigerung im ersten Quartal. Je mehr MX-Token Sie halten, desto niedriger ist Ihre durchschnittliche Kostenbasis, was zu höheren Gewinnen führt.









MEXC Launchpool ist ein Airdrop-Event, bei dem Benutzer bestimmte Token staken können, um Airdrops von beliebten oder neu gelisteten Kryptowährungen zu erhalten. Die gestakten Token können jederzeit eingelöst werden und Benutzer können an Token-Belohnungen anhand ihres Staking-Anteils teilhaben.





Launchpool unterstützt das Staken verschiedener Token wie MX, USDT, Projekttoken usw. Die Staking-Pools werden anhand des jeweiligen Projekts festgelegt. Dieses Event soll den Benutzern helfen, hochwertige Projekte zu entdecken und ihnen gleichzeitig mehr kostenlose Airdrop-Vorteile zu bieten.





Hinweis: Die gestakten MX-Token zur Teilnahme am Launchpool-Event können auch zur Teilnahme an Kickstarter-Events verwendet werden.









Ähnlich wie bei Launchpool müssen Benutzer, um an Kickstarter-Events teilzunehmen, mindestens 25 MX-Token für 24 Stunden ununterbrochen halten. Wenn ein Benutzer diese Voraussetzung erfüllt, kann er seine MX-Token einfach durch Klicken auf [Schnelleinsatz] allen laufenden Kickstarter-Events zuweisen. Nach der endgültigen Abrechnung müssen die Benutzer nur noch auf die Verteilung der Belohnungen warten.





Zusätzlich bieten viele Kickstarter-Events doppelte Token-Belohnungen - was bedeutet, dass Benutzer durch die Teilnahme sowohl die Token-Belohnungen des Projekts als auch USDT-Belohnungen erhalten können. Ebenso werden die gestakten MX-Token nicht gesperrt. Je mehr gültige Benutzer während des Events eingeladen werden, desto höher ist der Einsatzkoeffizient und desto größer sind die Belohnungen. Benutzer können gleichzeitig an Kickstarter- und Launchpool-Events teilnehmen.





Hinweis: Die Teilnahmebedingungen für verschiedene Kickstarter-Events können variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die spezifischen Details, die auf der Registrierungsseite jedes Projekts angegeben sind, um genaue Informationen zu erhalten.









Anhand der neuesten Daten vom 24. Juli bis 30. Juli würde ein Benutzer, der 1,000 MX-Token hält und an Kickstarter-Events teilnimmt, wöchentliche Einnahmen von 36.66 USDT erzielen. Die geschätzten monatlichen Einnahmen würden 162.35 USDT und die jährlichen Einnahmen 1,911.55 USDT betragen.





Wenn der Benutzer im Januar 1.000 MX-Token gekauft und gehalten hätte, wären die ungefähren Kosten zu diesem Zeitpunkt etwa 810 USDT gewesen. Mit Einnahmen von 1.911,55 USDT in diesem Jahr würde die jährliche Rendite des Benutzers etwa 236% betragen. Die Berechnung lautet wie folgt: 1,911.55 / 810 * 100%.





Diese Berechnung berücksichtigt nur die Einnahmen, die der Benutzer durch die Teilnahme an Plattform-Events mit 1.000 MX-Token erzielt hätte. Der Preis des MX-Tokens hat in diesem Jahr bereits eine beträchtliche Steigerung erfahren, sodass die tatsächlichen Gewinne unter Berücksichtigung der Wertsteigerung von MX-Token noch höher wären.









Wenn Benutzer Freunde einladen, sich auf der MEXC-Plattform zu registrieren, erhalten sie bei jedem abgeschlossenen Handel ihrer Freunde einen bestimmten Prozentsatz der Handelsgebühren als Provision. Die Provisionsrate für Standardbenutzer beträgt sowohl beim Spot- als auch beim Futures-Handel 40 %, mit einem Maximum von 50% in bestimmten Regionen. Wenn der Vermittler eine höhere Provision verdienen möchte, kann er sich als MEXC-Partner bewerben. Zusätzlich erhalten sowohl der Einladende als auch jeder berechtigte Eingeladene eine Futures-Bonusbelohnung, wenn der Einladende erfolgreich berechtigte Personen werbt.





Für weitere Informationen zu Vermittlungsprovisionen schauen Sie sich den Artikel Erhöhte Vermittlungsprovision! Erhalten Sie noch mehr Bonus-Belohnungen an.





Provisionsbelohnungen für den Spot-Handel werden gegen 00:00 Uhr (UTC+8) des folgenden Tages ausgezahlt, während Belohnungen für den Futures-Handel gegen 09:00 Uhr (UTC+8) am nächsten Tag verteilt werden. Die tatsächliche Auszahlungszeit kann sich verzögern, wobei die tatsächliche Auszahlungszeit des Folgetages als Referenz dient. Die Provisionsbelohnungen werden dem MEXC-Spot-Konto gutgeschrieben. Bitte sehen Sie die Provisionsaufzeichnungen auf der MEXC-Vermittlungsseite ein.



