Was ist Launchpool?





MEXC Launchpool ist ein innovatives Programm, das es Benutzern ermöglicht, bestimmte Tokens zu staken und Airdrops von trendigen oder neu gelisteten Kryptowährungen zu erhalten. Gestakte Tokens im Launchpool können jederzeit getilgt werden, und die Benutzer werden basierend auf ihrem Anteil an der Gesamtzahl der gestakten Tokens belohnt. Die Plattform unterstützt verschiedene Staking-Token wie MX, USDT, Projekt-Token und mehr. Jeder Staking-Pool ist mit spezifischen Details für das jeweilige Projekt gestaltet. Dieses Programm soll den Benutzern helfen, hochwertige Projekte kennenzulernen, während zusätzlich Airdrop-Vorteile kostenlos angeboten werden.









Um an einem Launchpool-Event teilzunehmen, müssen Benutzer die KYC (Know Your Customer)-Verifizierung auf der MEXC-Plattform abschließen. Einige Staking-Events sind möglicherweise nur für neue Benutzer verfügbar, daher sollten Teilnehmer die spezifische Event-Seite für Details konsultieren.





Teilnehmer müssen die KYC-Verifizierung vor dem Ende des Events abschließen, um ihre Token-Belohnungen zu beanspruchen. Die Airdrop-Tokens werden nach dem Event basierend auf den jeweiligen Staking-Anteilen an die Spot-Konten der berechtigten Teilnehmer verteilt.





Wichtige Hinweise:

Market Maker, institutionelle Konten und Benutzer aus eingeschränkten Regionen oder Ländern sind nicht berechtigt, an Launchpool-Events teilzunehmen.

Es wird in der Regel eine Mindeststaking-Menge verlangt, und die gestakten Vermögenswerte sind für die Dauer des Events gesperrt.

MX-Token, die im Launchpool gestakt werden, können auch zur Teilnahme an anderen Events, wie z.B. Kickstarter, verwendet werden.









Lassen Sie uns die Schritte durchgehen, um an Launchpool-Events über die Web-Plattform teilzunehmen. Der Prozess ist auf der mobilen App ähnlich.









Auf der MEXC-Homepage bewegen Sie den Mauszeiger über [Spot] und wählen Sie [Launchpool], um zur Event-Seite zu gelangen.









Wählen Sie aus der Liste der laufenden Launchpool-Events das Projekt aus, an dem Sie teilnehmen möchten, und klicken Sie auf [Jetzt staken].









Sobald das Event abgeschlossen ist, werden die Belohnungen verteilt. Bitte beachten Sie, dass der Mindeststaking-Betrag je nach Event variiert und die Details auf der Event-Seite angegeben sind.









Nach dem Ende des Stakingzeitraums werden Ihre gestakten Tokens automatisch getilgt, ohne dass eine manuelle Aktion erforderlich ist.





Wenn Sie Tokens zu jedem beliebigen Zeitpunkt vor Ende des Stakingzeitraums tilgen möchten, gehen Sie zur Staking-Pool-Seite des Events, an dem Sie teilgenommen haben, und klicken Sie auf [Tilgen]. Die getilgten Tokens werden sofort auf Ihr Spot-Konto übertragen.













Gehen Sie auf die MEXC-Website, bewegen Sie den Mauszeiger über [Wallets] und wählen Sie [Event-Belohnungen] aus.





Auf der Seite „Belohnungsverlauf“ klicken Sie auf [Spot-Events] und wählen Sie [Launchpool], um Ihre Belohnungsaufzeichnungen anzuzeigen.









Sie können Ihre Staking-Belohnungen auch einsehen, indem Sie auf der Launchpool-Event-Seite unter „Mein Verlauf“ [Gewinne-Details] auswählen.













Ja, Sie können Ihre gestakten Tokens jederzeit tilgen. Nach der Tilgung werden die Token sofort auf Ihr Spot-Konto übertragen.





Nach Abschluss des Stakingzeitraums werden Ihre gestakten Token automatisch getilgt, und es sind keine manuellen Schritte erforderlich. Beachten Sie jedoch, dass es zu leichten Verzögerungen im tilgeprozess kommen kann.





Ja, gestakte MX-Token können gleichzeitig zur Teilnahme am Kickstarter-Event verwendet werden und bieten doppelte Belohnungen.





Die täglichen Belohnungen werden wie folgt berechnet: Tägliche Token-Belohnungen = Durchschnittliche tägliche gestakte Menge des Benutzers / Durchschnittliche tägliche gestakte Menge aller Benutzer × Täglicher Belohnungspool.

Beispiel: Wenn Sie 100 USDT staken und der gesamte tägliche Belohnungspool 10,000 USDT beträgt und Ihr Anteil an der Gesamtzahl der gestakten Beträge 1% beträgt, erhalten Sie 100 USDT als Belohnung.

Hinweis: Es kann zu leichten Verzögerungen bei der Verteilung der Belohnungen kommen. Benutzer erhalten Belohnungen nur, wenn ihre Gewinne mehr als $0.01 betragen. Die Belohnungen werden basierend auf der tatsächlichen Stakingzeit berechnet, und Stakingzeiträume von weniger als einer Stunde führen nicht zu Belohnungen.





Die Belohnungen werden stündlich berechnet, mit drei Verteilungsarten:

Stündliche Verteilung: Belohnungen für gesperrte Vermögenswerte werden innerhalb von T+1 Stunden berechnet und jede Stunde verteilt.

Tägliche Verteilung: Belohnungen werden nach T+1 Tagen abgewickelt und direkt auf die Spot-Konten übertragen.

Verteilung am Ende des Events: Alle Belohnungen werden innerhalb einer Stunde nach Abschluss des Events verteilt.

Beachten Sie, dass die spezifischen Details zur Belohnungsverteilung auf der Event-Seite angegeben werden. Die stündliche Berechnung bleibt der Standard für alle Events.





Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Launchpool-Event-Seite



