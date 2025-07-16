Zusammenfassung der häufig gestellten Fragen (FAQs) zu MEXC Airdrop+





MEXC Airdrop+ bietet Benutzer:innen eine einfache Möglichkeit, kostenlose Token und Futures-Boni zu verdienen, indem sie einfache Aufgaben im Zusammenhang mit neu gelisteten Projekten abschließen. Egal, ob Sie ein:e erfahrene:r Händler:in sind oder gerade erst in die Krypto-Welt einsteigen – Airdrop+ bietet Ihnen zahlreiche Chancen, Belohnungen zu erhalten und Ihr Engagement auf der Plattform zu steigern. In diesem Artikel beantworten wir einige der am häufigsten gestellten Fragen zu MEXC Airdrop+-Events.





Bitte überprüfen Sie die folgenden möglichen Gründe:





1）Die Belohnungsverteilung erfolgt innerhalb von 10 Kalendertagen nach Ende des Events. Wenn Sie sich noch innerhalb dieses Zeitraums befinden, bitten wir um Geduld.

2）Stellen Sie sicher, dass Sie beim jeweiligen Aufgabe auf der Event-Seite auf „Jetzt teilnehmen“ geklickt haben.

3）Bestätigen Sie, dass Sie – falls erforderlich – die KYC-Verifizierung innerhalb des Event-Zeitraums abgeschlossen haben.

4）Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Aufgaben während des Events erfüllt haben (z. B. Mindesteinzahlungsbeträge, Handelsvolumen oder Einladungsaufgaben), um belohnungsberechtigt zu sein.

5）Überprüfen Sie, ob Ihr Konto aus Sicherheits- oder Compliance-Gründen vorübergehend von Event-Teilnahmen ausgeschlossen ist. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an den Kundenservice.

„Belohnungen-Verlauf“einsehen. 6）Die Belohnungsverteilung können Sie im Abschnitteinsehen.

7）Falls Sie bei einem bestimmten Airdrop+-Event nicht gewonnen haben, können Sie Ihren Aufgabe-Fortschritt auf der Event-Detailseite überprüfen: https://www.mexc.com/token-airdrop





Die Anzahl der Belohnungen hängt von der Art der Aufgabe ab. Details wie folgt:

Jede:r Benutzer:in, der/die die erweiterte KYC-Verifizierung abschließt, kann die Belohnung für neue Benutzer:innen nur einmal erhalten. Bitte beachten Sie:

1) Überprüfen Sie, ob Sie bereits an einem Airdrop+-Event für neue Benutzer:innen teilgenommen und eine Belohnung erhalten haben.

2) Stellen Sie sicher, dass Sie den Aufgabe rechtzeitig abschließen. Neue Benutzer-Aufgaben sind nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verfügbar.





Die Anzahl der Belohnungen ist unbegrenzt. Je höher Ihr Handelsvolumen, desto größer ist Ihr Belohnungsanteil. Hinweis: Die Berechnungsmethode des Handelsvolumens kann je nach Event variieren. Bitte beachten Sie die spezifischen Regeln auf der jeweiligen Event-Seite.





Die Anzahl der Belohnungen ist nicht begrenzt, jedoch kann pro Event-Phase nur eine Belohnung beansprucht werden.

Unabhängig davon, für wie viele Airdrop+-Events Sie sich qualifizieren, können Sie während jeder Futures-Handelsrunde nur eine Belohnung erhalten.

Wenn Sie die Anforderungen für mehrere Events im selben Zeitraum erfüllen, wird nur die Belohnung aus dem ersten Event gewährt, für das Sie sich qualifiziert haben.

Nach Erhalt der ersten Belohnung wird Ihr Futures-Handelsvolumen weiterhin akkumuliert und zählt für alle anderen berechtigten Airdrop+-Events im selben Zeitraum.

Nur Futures-Trades mit nicht-null Handelsgebühren zählen als gültiges Handelsvolumen.





Die Anzahl der Vermittlungsbelohnungen ist unbegrenzt. Jedoch kann jede:r Vermittler:in maximal 20 neue Benutzer:innen pro Event einladen. Die Plätze sind begrenzt und werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben.

Die geworbenen Benutzer:innen müssen mindestens eine Spot- oder Futures-Handelsaufgabe aus dem Bereich für neue Benutzer:innen abschließen und die erweiterte KYC-Verifizierung bestehen, damit der/die Vermittler:in die entsprechende Belohnung erhält.









1）Neue Benutzer-Aufgaben

2）Spot-Handels-Herausforderungen

3）Futures-Handels-Herausforderungen









P2P-Einzahlungen, Fiat-Einzahlungen und On-Chain-Einzahlungen gelten alle als gültige Einzahlungen. Für das Event wird die Nettoeinszahlung berücksichtigt. Nettoeinszahlung = Gesamteinzahlungen – Gesamtauszahlungen

Teilnehmer:innen, deren Nettoeinszahlung am Ende des Events unter dem Mindestschwellenwert liegt, sind nicht belohnungsberechtigt. Sie können Ihren Fortschritt beim Einzahlungs-Aufgabe anhand der Fortschrittsanzeige auf der Event-Seite verfolgen.









Token-Belohnungen, die in USDT-Äquivalent angegeben sind (z. B. „Token X im Wert von $50,000“), werden auf Basis des durchschnittlichen Tagespreises des Tokens in USDT während des Event-Zeitraums berechnet.

Durchschnittlicher Tagespreis = tägliches Handelsvolumen (in USDT) / tägliches Handelsvolumen (in Token). Der für das Event verwendete Durchschnittspreis ergibt sich aus den Tagesdurchschnitten, wobei ein Tag als 24-Stunden-Zeitraum von 18:00 Uhr (UTC+2) bis 18:00 Uhr (UTC+2) am Folgetag definiert ist.





Wenn Sie mehr über MEXC Airdrop+ erfahren möchten, lesen Sie bitte den MEXC Airdrop+-Event-Leitfaden





Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder ähnlichen Dienstleistungen dar und ist auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Investitionsentscheidungen und -ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung der Benutzer:innen.







