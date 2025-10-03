MEXC Futures Events: Ein umfassender Leitfaden zur Maximierung von Belohnungen beim Handel





Im wettbewerbsintensiven Kryptowährungshandel ist es entscheidend, eine Plattform zu wählen, die nicht nur ein stabiles und effizientes Handelserlebnis bietet, sondern auch kontinuierlich zusätzliche Vorteile bereitstellt. MEXC hat eine umfassende Reihe von Futures-Events für neue wie auch bestehende Benutzer entwickelt. Diese Events decken jede Handelsphase ab. Ganz gleich, ob ein Anfänger, der zum ersten Mal in den Futures-Handel einsteigt, oder ein erfahrener Hochfrequenzhändler – es gibt maßgeschneiderte Belohnungen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt sind. Die Teilnahme bietet nicht nur die Möglichkeit von Handelsgewinnen, sondern auch Zugang zu Futures-Boni , Gebührenermäßigungen und die Berechtigung, an Preispools teilzuhaben.





Events → Futures einsehen. Dieser Artikel bietet einen vollständigen Überblick über die laufenden Futures-Events von MEXC und hilft Händlern zu verstehen, wie sie sich zusätzliche Vorteile neben ihrer Handelstätigkeit sichern können. Benutzer können diese Events auf der offiziellen MEXC-Website im Navigationsmenü untereinsehen.

















Das „Erhalte $10,000“ Futures-Bonus-Event ist in zwei Teile unterteilt: Exklusive Aufgaben für neue Benutzer und Fortgeschrittene Aufgaben. Die exklusiven Aufgaben für neue Benutzer haben eine niedrige Einstiegshürde, wodurch Belohnungen leichter zu erhalten sind, während die fortgeschrittenen Aufgaben das Erreichen eines bestimmten kumulativen Handelsvolumens erfordern, bevor Belohnungen beansprucht werden können.

















Das 0-Gebühr-Händlerfest ist ein Event von MEXC, das den Handel mit null Handelsgebühren auf 100 Futures-Paaren ermöglicht. Es ist keine Registrierung erforderlich. Benutzer profitieren von 0% Maker- und Taker-Gebühren beim Handel mit den teilnahmeberechtigten Paaren.





Hinweis:

1) Während des Events gelten Gebührenrabatte aus anderen Aktionen nicht für die Event-Paare.

2) Während des Events werden die Handelsvolumina der Event-Futures-Paare nicht auf andere Futures-bezogene Events angerechnet, wie z. B. Erhalte $10,000, Futures M-Day, Super X-Game, Futures-Rangliste, Futures-Hotspot usw.













Der M-Day ist ein charakteristisches Futures-Event von MEXC, bei dem Händler, die USDT-M- oder Coin-M-Futures handeln, an einer Herausforderung teilnehmen können, um kostenlose Wunderkisten zu gewinnen und dadurch die Chance auf Futures-Bonusbelohnungen zu erhalten. Diese Boni können als Margin verwendet werden, und daraus resultierende Gewinne können abgehoben werden.





Beim Erreichen eines Handelsvolumens von 45,000 USDT erhalten Sie eine Wundertruhe. Je höher das Handelsvolumen, desto mehr Kisten können gesammelt werden und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, Juwelen zu finden. Für detaillierte Schritte zur Teilnahme am M-Day lesen Sie bitte den Leitfaden „ Wie nehme ich am M-Day teil?

















Schnell registrieren und den Handel mit den festgelegten Futures während der Eventdauer haben Teilnehmer die Möglichkeit, Futures-Bonusbelohnungen zu erhalten. Futures-Hotspot ist ein Event, bei dem Händler beliebte Futures-Paare handeln können. Durch Klicken aufund den Handel mit den festgelegten Futures während der Eventdauer haben Teilnehmer die Möglichkeit, Futures-Bonusbelohnungen zu erhalten.

















Die MEXC Futures-Rangliste listet Händler nach täglichem PNL während des Eventzeitraums. Die Top 200 Händler (mit einem täglichen Futures-Handelsvolumen von über 200,000 USDT) teilen sich den Preispool, während die Top 200 nach Handelsvolumen sich einen zusätzlichen Pool teilen. Belohnungen werden täglich verteilt. Die Futures Rangliste ist für tägliche, wöchentliche und monatliche Zeiträume verfügbar.

















Das Super X-Game ist ein wiederkehrendes MEXC-Futures-Event. Händler, die Aufträge mit einem Hebel von 21x oder höher ausführen, werden automatisch angemeldet. Im aktualisierten Super X-Spiel entsprechen unterschiedliche Handelsvolumen unterschiedlichen Belohnungsstufen. Darüber hinaus wird der Preispool durch die Anzahl der teilnahmeberechtigten Händler bestimmt – je mehr Teilnehmer, desto größer der Pool. Die Verteilung des Preispools erfolgt anhand der Handelsvolumen-Rangliste. Die vollständigen Details entnehmen Sie bitte den Bedingungen des Events.













Hinweis: Die oben genannten Eventregeln können sich ändern. Bitte beachten Sie die jeweils neuesten Regeln auf der Eventseite. MEXC behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.









Das MEXC Futures Events-Ökosystem schafft gestufte Möglichkeiten, die jede Handelsphase ergänzen. Ob es sich um eine Einstiegsaufgabe für Anfänger oder um wettbewerbsorientierte Herausforderungen für erfahrene Händler handelt – jedes Event ist darauf ausgelegt, zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Durch sorgfältige Prüfung der Eventregeln und deren Integration in einen umfassenderen Handelsplan können Teilnehmer ihre Ergebnisse besser optimieren und die langfristige Profitabilität steigern.





