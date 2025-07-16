1. Was ist M-Day? M-Day ist ein spezielles Futures-Event auf MEXC. Durch die Teilnahme können Sie kostenlose Wundertruhen erhalten und Futures-Boni verdienen. Für je 45,000 USDT Handelsvolumen erhalte1. Was ist M-Day? M-Day ist ein spezielles Futures-Event auf MEXC. Durch die Teilnahme können Sie kostenlose Wundertruhen erhalten und Futures-Boni verdienen. Für je 45,000 USDT Handelsvolumen erhalte
So nehmen Sie an M-Day teil

16. Juli 2025MEXC
1. Was ist M-Day?


M-Day ist ein spezielles Futures-Event auf MEXC. Durch die Teilnahme können Sie kostenlose Wundertruhen erhalten und Futures-Boni verdienen. Für je 45,000 USDT Handelsvolumen erhalten Sie eine Wundertruhe. Je mehr Sie handeln, desto mehr Truhen sammeln Sie – und desto höher Ihre Chancen, Juwelen zu entdecken.

2. Warum an M-Day teilnehmen?


Die Teilnahme an M-Day bietet mehrere Vorteile:
  • Wer Juwelen oder Gold findet, erhält hohe Futures-Boni.
  • Futures-Boni können als Margin verwendet werden, und daraus erzielte Gewinne sind auszahlbar.
  • Auch ohne Fund von Juwelen profitieren Benutzer: Sie teilen sich einen separaten Token-Preispool, der proportional zur Anzahl gehaltener Wundertruhen verteilt wird.

3. Wie nehme ich an M-Day teil?


3.1 Web-Version


Besuchen Sie die offizielle MEXC-Website und melden Sie sich an. Wählen Sie in der Navigationsleiste den Menüpunkt „Events“ und klicken Sie auf „Futures M-Day“, um zur Event-Seite zu gelangen.


Scrollen Sie auf der Futures-M-Day-Seite nach unten, um den Status der Events nach Datum einzusehen. Suchen Sie das aktuell laufende M-Day-Event und klicken Sie darauf. Anschließend klicken Sie auf „Jetzt registrieren“, um teilzunehmen.


Nach erfolgreicher Registrierung erscheint die Meldung „Erfolgreich registriert“.


Sobald Sie registriert sind, zählt das System alle Handelsvolumina während des Eventzeitraums automatisch, um Ihre Wundertruhenanzahl zu aktualisieren. Es ist keine erneute Registrierung notwendig, wenn Sie weiter handeln.

Nach der Ergebnisbekanntgabe können Sie zur Futures-M-Day-Seite zurückkehren, um zu sehen, ob Sie gewonnen haben. Die Belohnungen werden in der Abrechnungsphase verteilt.

3.2 App-Version


1) Melden Sie sich in der MEXC-App an und tippen Sie auf „M-Day“ auf der Startseite.
2) Scrollen Sie auf der M-Day-Seite nach unten, um den Eventstatus nach Datum anzuzeigen. Finden Sie das aktuell laufende M-Day-Event und tippen Sie darauf, um den Button „Jetzt registrieren“ zu sehen. Tippen Sie auf „Jetzt registrieren“, um teilzunehmen.
3) Nach erfolgreicher Registrierung erscheint ein „Erfolgreich registriert“-Pop-up.
4) Sobald Sie registriert sind und während des Eventzeitraums weiter handeln, erhöht das System Ihre Truhenzahl automatisch, sofern Sie die Anforderungen erfüllen. Eine erneute Registrierung ist nicht erforderlich.


Nach der Gewinnerbekanntgabe können Sie zur M-Day-Seite zurückkehren und prüfen, ob Sie gewonnen haben. Die Belohnungen werden in der Abrechnungsphase ausgeschüttet.

Als Signatur-Event von MEXC bietet M-Day auch in Zukunft exklusive Vorteile für Futures-Händler. Nehmen Sie teil und genießen Sie das Erlebnis!

Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht, Finanzen, Buchhaltung oder andere damit verbundene Dienstleistungen dar. Sie sind auch keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halt von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und bietet keine Anlageberatung an. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und gehen Sie beim Investieren mit Bedacht vor. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

