Vollständiger Leitfaden zu MEXC Futures-Kerzenchart-Operationen: Auftragserteilung, Positionsumkehr und TP/SL erklärt





Auf der Futures-Handelsseite von MEXC befindet sich der Bereich zur Auftragserteilung standardmäßig auf der rechten Seite der Seite. In diesem Bereich können Sie Hebel, Margin-Modus , Auftragstyp und andere Parameter festlegen, um Positionen zu eröffnen. Weitere Details zur Futures-Seite von MEXC finden Sie unter „ Erläuterung der Terminologie auf der Futures-Handelsseite “.





Im Kryptowährungs-Futures-Handel erscheinen und verschwinden Gelegenheiten oft schnell. Viele Investoren möchten Positionen direkt im Kerzenchart eröffnen oder schließen, während sie Kursbewegungen analysieren, um Marktschwankungen zu nutzen. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, unterstützt MEXC Futures nun den Handel direkt über den Kerzenchart. Dieser Artikel führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Derzeit wird das Trading über den Kerzenchart nur in der Webversion unterstützt. In diesem Artikel wird die USDT-M-Futures-Weboberfläche zur Demonstration verwendet.









Kerzencharts, auch K-Linien-Charts genannt, gehören zu den am häufigsten verwendeten Charttypen im Finanzhandel. Jeder Kerzenchart enthält vier zentrale Datenpunkte: Eröffnung, Schluss, Hoch und Tief – und zeigt visuell die Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum.





Vorteile des Verständnisses von Kerzencharts:





Visuelle Markteinblicke: Die Form der roten/grünen Kerzen und die Länge der Dochte helfen, schnell die bullische oder bärische Stimmung des Marktes einzuschätzen.

Trenderkennung: Aufeinanderfolgende Kerzenmuster helfen Händlern, Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrends zu erkennen.

Unterstützung bei Handelsentscheidungen: In Kombination mit Volumen und technischen Indikatoren können Kerzencharts Signale geben, wann man kaufen, verkaufen oder halten sollte.

Risikowarnung: Bestimmte Umkehrmuster (z. B. Hammer, Engulfing) deuten auf mögliche Marktveränderungen hin und helfen, Verluste zu vermeiden.





Das Verständnis von Kerzencharts ermöglicht es Benutzern, Kursverläufe effektiver zu beobachten und die Flexibilität sowie Effizienz von Handelsstrategien zu erhöhen.













Auf der Futures-Handelsseite bewegen Sie die Maus über den Kerzenchart, und rechts erscheint ein ⊕-Symbol. Klicken Sie auf ⊕, um das Eingabefeld für Limit-Kauf/-Verkauf zu öffnen. Geben Sie die gewünschte Menge ein und klicken Sie auf das entsprechende Limitierter Kauf/Verkauf-Symbol auf der linken Seite, um den Limit-Auftrag zu platzieren. Hinweis: Aufträge aus dem Kerzenchart unterstützen derzeit nicht die Auswahl oder Anpassung von Margin-Modus oder Hebel – diese müssen vorher im Hauptauftragsbereich eingestellt werden.





Liegt der Limit-Auftragspreis unter dem aktuellen Marktpreis, eröffnet dies eine Long-Position, die im Kerzenchart mit einem grünen Limit-Buy-Symbol angezeigt wird. Liegt der Limit-Auftragspreis über dem aktuellen Marktpreis, eröffnet dies eine Short-Position, die mit einem roten Limit-Sell-Symbol dargestellt wird.





Klicken Sie auf das ▼-Symbol oberhalb des Mengeneingabefeldes, um die Kontrakteinheiten festzulegen.









Sobald Ihr Limit-Auftrag platziert ist, erscheint er im Kerzenchart. Bewegen Sie die Maus über den Auftrag, um „Zum Ändern des Auftrags klicken“ zu sehen. Klicken Sie auf das Limit-Auftragssymbol, um das Eingabefeld „Limitauftrag bearbeiten“ zu öffnen. Geben Sie den neuen Preis und die neue Menge ein, um den Auftrag zu aktualisieren.





Alternativ können Sie das Limit-Auftragssymbol nach oben oder unten ziehen, um den Preis anzupassen. Hinweis: Durch Ziehen wird nur der Preis geändert, die Menge kann auf diese Weise nicht modifiziert werden.













Im Kerzenchart hat jedes Limit-Auftragssymbol rechts ein X-Symbol. Wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen, erscheint der Text „Auftrag stornieren“. Klicken Sie auf X, um den Auftrag zu stornieren.

















Wenn Ihr Auftrag bereits ausgeführt wurde, wird Ihre Position im Kerzenchart angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das ↑↓-Symbol auf der rechten Seite Ihrer Position, und es erscheint der Text „Umkehr-Position“. Klicken Sie anschließend auf das ↑↓-Symbol, um eine Umkehrposition auszuführen.





Eine Umkehrposition bedeutet, dass das System Ihre aktuelle Position zum Marktpreis schließt und gleichzeitig sofort eine entgegengesetzte Position in derselben Größe zum Marktpreis eröffnet. Bitte beachten Sie: Aufgrund von Faktoren wie Margin-Verfügbarkeit, Marktbedingungen und Risiko kann es sein, dass die Operation nicht immer erfolgreich ist.













Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche Long/Short schließen auf der rechten Seite des Positionssymbols im Kerzenchart. Sie sehen die Option Marktposition schließen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Long/Short schließen, um Ihre Position schnell zum aktuellen Marktpreis zu schließen.





















Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche Long/Short schließen auf der rechten Seite des Symbols Ihrer offenen Position im Kerzenchart. Rechts sehen Sie zwei Symbole: TP und SL. Bewegen Sie den Mauszeiger über das TP-Symbol, erscheint die Meldung „Ziehen oder klicken, um das Positions-TP festzulegen“. Bewegen Sie den Mauszeiger über das SL-Symbol, erscheint die Meldung „Ziehen oder klicken, um das Positions-SL festzulegen“.









Wir verwenden als Beispiel die Einrichtung eines Short-Position-TP.





Halten Sie die TP-Schaltfläche gedrückt und ziehen Sie sie nach unten. Während des Ziehens sehen Sie auf der rechten Seite die Aktualisierung Ihres Gewinnbetrages in Echtzeit. Lassen Sie die Maus an Ihrem gewünschten Take-Profit-Preis los, und es erscheint ein Fenster Marktpreis TP/SL. Klicken Sie auf Bestätigen, um die Einrichtung abzuschließen. Dasselbe gilt für SL.





Wenn Sie die Drag-and-Drop-Methode nicht verwenden möchten, können Sie einfach auf die TP- oder SL-Schaltfläche klicken. Dadurch öffnet sich ebenfalls das Fenster Marktpreis TP/SL, in das Sie Ihren idealen Take-Profit- oder Stop-Loss-Preis manuell eingeben können. Klicken Sie anschließend auf Bestätigen, um die Einstellungen zu speichern.













Zum Ändern des Auftrags klicken“. Durch Klicken öffnet sich das Fenster Marktpreis TP/SL, in dem Sie Ihren TP/SL-Preis anpassen können. Klicken Sie auf Bestätigen, um die Änderungen zu speichern. Nachdem ein TP/SL-Auftrag festgelegt wurde, erscheinen entsprechende Symbole im Kerzenchart auf Ihren gewählten Preisniveaus. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein TP/SL-Symbol, und es erscheint die Eingabeaufforderung „“. Durch Klicken öffnet sich das Fenster, in dem Sie Ihren TP/SL-Preis anpassen können. Klicken Sie auf, um die Änderungen zu speichern.









Sie können TP/SL-Aufträge auch durch Ziehen bearbeiten.





Bewegen Sie den Mauszeiger über das TP- oder SL-Symbol, klicken und halten Sie es, um es nach oben oder unten auf ein neues Preisniveau zu ziehen. Wenn Sie die Maus an Ihrem gewünschten Preis loslassen, erscheint ein Fenster mit dem aktualisierten Preis. Klicken Sie auf Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.













Bewegen Sie den Mauszeiger über das X-Symbol neben dem TP/SL-Marker. Ein Tooltip mit der Meldung „Auftrag stornieren“ erscheint. Klicken Sie auf das X, um die TP/SL-Einstellung zu stornieren.









Der Handel direkt im Kerzenchart ermöglicht es Benutzern, Positionsänderungen und aktuelle Marktpreise intuitiver zu beobachten, Positionen flexibel anzupassen und Handelsstrategien zu entwickeln. Er macht die Bedienung zudem bequemer und hilft, schnell auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren. Im Vergleich zum Bereich der Auftragserteilung sind die Funktionen des Kerzencharts jedoch relativ eingeschränkt. Für komplexere Handelsstrategien müssen Benutzer weiterhin im Bereich der Auftragserteilung arbeiten.









Auf MEXC gibt es zwei Szenarien, in denen die TP/SL-Funktion genutzt wird: vor dem Halten einer Position und während des Haltens einer Position.





TP/SL vor dem Halten einer Position: Dies ermöglicht es Ihnen, im Voraus einen Schließungsauftrag mit Trigger-Bedingungen (z. B. Rendite oder PNL) festzulegen. Wenn der Last Price, Fair Price oder Index Price den voreingestellten Triggerpreis erreicht, wird die Position vom System zum optimalen Marktpreis basierend auf dem Triggerpreis und der Menge geschlossen – entweder um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu begrenzen. So können Benutzer automatisch ihren gewünschten Gewinn sichern oder unnötige Verluste vermeiden.





TP/SL während des Haltens einer Position: Dies bezieht sich auf das direkte Setzen eines Marktpreis TP/SL unter Verwendung der gesamten Position oder einer Teilposition (Website). Benutzer können Trigger-Bedingungen wie Rendite, PNL oder USDT im Voraus definieren. Wenn der Last Price, Fair Price oder Index Price den voreingestellten Preis erreicht, wird die Position vom System zum optimalen Marktpreis basierend auf dem voreingestellten Preis und der Menge geschlossen.





MEXC hat außerdem Take-Profit-Umkehr und Stop-Loss-Umkehr in den Futures-Handel eingeführt, um MEXCern zu helfen, von bidirektionalen Marktbewegungen zu profitieren und Gewinne zu maximieren.













TP/SL bedeutet, Take-Profit (TP) und Stop-Loss (SL) im Voraus für Positionen festzulegen, die eröffnet werden sollen. Benutzer können TP/SL beim Eröffnen einer Position einstellen. Dabei kann zwischen Last Price, Fair Price oder Index Price als Trigger gewählt werden. Sobald der Auftrag (ganz oder teilweise) zu einem Limit- oder Marktpreis ausgeführt wird, setzt das System sofort einen TP/SL-Auftrag basierend auf dem voreingestellten Triggerpreis.





Benutzer können aus drei Einstellungsmodi wählen: USDT (Triggerpreis), Rendite oder PNL. Wenn Sie beispielsweise Rendite auswählen, werden Triggerpreis und geschätzter PNL auf Basis des gewählten Prozentsatzes berechnet.





Wichtige Hinweise: Das System erlaubt die Festlegung von TP/SL anhand von Rendite oder PNL, jedoch dienen diese Werte nur als Referenz. Handelsgebühren, Änderungen des durchschnittlichen Einstiegspreises und tatsächlich ausgeführte Preise beeinflussen die tatsächliche Rendite und den PNL. Das Hinzufügen zu einer Position verändert den durchschnittlichen Einstiegspreis, der TP/SL-Triggerpreis bleibt jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung fixiert und passt sich nicht automatisch an.









Risikohinweis: Futures-Handel ist eine risikoreiche Investition. Investoren sollten die Risiken vollständig verstehen und vorsichtig handeln. Weitere Informationen zu den Risiken des Hochhebel-Handels finden Sie unter „Leverage-Handelsstrategien & Risikomanagement".









