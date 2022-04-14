ZeroByte (ZB) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZeroByte (ZB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZeroByte (ZB) Information ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses. Officiel hjemmeside: https://www.zero-byte.net/ Køb ZB nu!

ZeroByte (ZB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZeroByte (ZB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K Samlet udbud $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Cirkulerende forsyning $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K Alle tiders Høj: $ 0.00197172 $ 0.00197172 $ 0.00197172 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ZeroByte (ZB) pris

ZeroByte (ZB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZeroByte (ZB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZB's tokenomics, kan du udforske ZB tokens live-pris!

