Yield Optimizer ETH (YOETH) Information Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. Officiel hjemmeside: https://yo.xyz Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/165iZYiV5AnsYlg44VFCzjDhMAEKWTejU/view?usp=sharing Køb YOETH nu!

Yield Optimizer ETH (YOETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yield Optimizer ETH (YOETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.06M $ 48.06M $ 48.06M Samlet udbud $ 9.85K $ 9.85K $ 9.85K Cirkulerende forsyning $ 9.82K $ 9.82K $ 9.82K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.25M $ 48.25M $ 48.25M Alle tiders Høj: $ 5,057.2 $ 5,057.2 $ 5,057.2 Alle tiders Lav: $ 62.59 $ 62.59 $ 62.59 Nuværende pris: $ 4,890.76 $ 4,890.76 $ 4,890.76 Få mere at vide om Yield Optimizer ETH (YOETH) pris

Yield Optimizer ETH (YOETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yield Optimizer ETH (YOETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YOETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YOETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YOETH's tokenomics, kan du udforske YOETH tokens live-pris!

YOETH Prisprediktion Vil du vide, hvor YOETH måske er på vej hen? Vores YOETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YOETH Tokens prisprediktion nu!

