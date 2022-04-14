XTblock (XTT-B20) Tokenomics Få vigtig indsigt i XTblock (XTT-B20), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XTblock (XTT-B20) Information A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more. Officiel hjemmeside: https://xtblock.io/ Køb XTT-B20 nu!

XTblock (XTT-B20) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XTblock (XTT-B20), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.36K $ 20.36K $ 20.36K Samlet udbud $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Cirkulerende forsyning $ 165.87M $ 165.87M $ 165.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.96K $ 42.96K $ 42.96K Alle tiders Høj: $ 0.584553 $ 0.584553 $ 0.584553 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012275 $ 0.00012275 $ 0.00012275 Få mere at vide om XTblock (XTT-B20) pris

XTblock (XTT-B20) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XTblock (XTT-B20) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XTT-B20 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XTT-B20 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XTT-B20's tokenomics, kan du udforske XTT-B20 tokens live-pris!

XTT-B20 Prisprediktion Vil du vide, hvor XTT-B20 måske er på vej hen? Vores XTT-B20 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XTT-B20 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!