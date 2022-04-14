Xerberus (XER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Xerberus (XER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Xerberus (XER) Information Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility. Officiel hjemmeside: https://www.xerberus.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/qzevbnhr5guutdjx Køb XER nu!

Xerberus (XER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xerberus (XER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 223.79M $ 223.79M $ 223.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.18M $ 13.18M $ 13.18M Alle tiders Høj: $ 0.0209752 $ 0.0209752 $ 0.0209752 Alle tiders Lav: $ 0.00268313 $ 0.00268313 $ 0.00268313 Nuværende pris: $ 0.0131838 $ 0.0131838 $ 0.0131838 Få mere at vide om Xerberus (XER) pris

Xerberus (XER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Xerberus (XER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XER's tokenomics, kan du udforske XER tokens live-pris!

XER Prisprediktion Vil du vide, hvor XER måske er på vej hen? Vores XER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!