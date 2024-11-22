XENOMORPH (XENO) Tokenomics Få vigtig indsigt i XENOMORPH (XENO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XENOMORPH (XENO) Information Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential. Officiel hjemmeside: https://xenomorph.ai/ Køb XENO nu!

XENOMORPH (XENO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XENOMORPH (XENO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.59K $ 17.59K $ 17.59K Samlet udbud $ 997.26M $ 997.26M $ 997.26M Cirkulerende forsyning $ 997.26M $ 997.26M $ 997.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.59K $ 17.59K $ 17.59K Alle tiders Høj: $ 0.01050784 $ 0.01050784 $ 0.01050784 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om XENOMORPH (XENO) pris

XENOMORPH (XENO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XENOMORPH (XENO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XENO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XENO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XENO's tokenomics, kan du udforske XENO tokens live-pris!

