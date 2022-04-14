XBorg (XBG) Tokenomics Få vigtig indsigt i XBorg (XBG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XBorg (XBG) Information XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player's privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more. Officiel hjemmeside: https://xborg.com/ Hvidbog: https://xbg.xborg.com/litepaper

XBorg (XBG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XBorg (XBG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.26M $ 24.26M $ 24.26M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 112.84M $ 112.84M $ 112.84M Alle tiders Høj: $ 0.41625 $ 0.41625 $ 0.41625 Alle tiders Lav: $ 0.04681858 $ 0.04681858 $ 0.04681858 Nuværende pris: $ 0.11279 $ 0.11279 $ 0.11279

XBorg (XBG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XBorg (XBG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XBG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XBG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XBG's tokenomics, kan du udforske XBG tokens live-pris!

XBG Prisprediktion Vil du vide, hvor XBG måske er på vej hen? Vores XBG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

