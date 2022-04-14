Wizardia (WZRD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wizardia (WZRD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wizardia (WZRD) Information Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments. Officiel hjemmeside: https://wizardia.io/ Køb WZRD nu!

Wizardia (WZRD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wizardia (WZRD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.73K Samlet udbud $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 105.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 139.07K Alle tiders Høj: $ 0.520856 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00046415 Få mere at vide om Wizardia (WZRD) pris

Wizardia (WZRD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wizardia (WZRD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WZRD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WZRD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WZRD's tokenomics, kan du udforske WZRD tokens live-pris!

