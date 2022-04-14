WIDI (WIDI) Tokenomics Få vigtig indsigt i WIDI (WIDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WIDI (WIDI) Information Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access. Officiel hjemmeside: https://widit.fun Køb WIDI nu!

WIDI (WIDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WIDI (WIDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Alle tiders Høj: $ 0.00475464 $ 0.00475464 $ 0.00475464 Alle tiders Lav: $ 0.00141021 $ 0.00141021 $ 0.00141021 Nuværende pris: $ 0.00233323 $ 0.00233323 $ 0.00233323 Få mere at vide om WIDI (WIDI) pris

WIDI (WIDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WIDI (WIDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WIDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WIDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WIDI's tokenomics, kan du udforske WIDI tokens live-pris!

WIDI Prisprediktion Vil du vide, hvor WIDI måske er på vej hen? Vores WIDI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WIDI Tokens prisprediktion nu!

