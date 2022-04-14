WHISP (WHISP) Tokenomics Få vigtig indsigt i WHISP (WHISP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WHISP (WHISP) Information Web3 agents orchestration protocol that selects the most suitable agent for any given task and dynamically picks the best option from multiple agents in real-time, ensuring seamless and efficient execution of crypto operations. We see AI agents as the future of web3. Whispers is an open protocol that lets developers build, orchestrate, and embed AI agents making blockchain accessible for everyone. Officiel hjemmeside: https://whsprs.ai/ Hvidbog: https://whsprs.ai/docs Køb WHISP nu!

WHISP (WHISP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WHISP (WHISP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 171.94K $ 171.94K $ 171.94K Samlet udbud $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Cirkulerende forsyning $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 171.94K $ 171.94K $ 171.94K Alle tiders Høj: $ 0.03690163 $ 0.03690163 $ 0.03690163 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017191 $ 0.00017191 $ 0.00017191 Få mere at vide om WHISP (WHISP) pris

WHISP (WHISP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WHISP (WHISP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WHISP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WHISP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WHISP's tokenomics, kan du udforske WHISP tokens live-pris!

