Whale Intel (WINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Whale Intel (WINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Whale Intel (WINT) Information WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations Full coverage of the Virtuals Ecosystem

Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.

Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.

Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. Officiel hjemmeside: https://whaleintel.ai/

Whale Intel (WINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Whale Intel (WINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 492.96K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 291.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.69M Alle tiders Høj: $ 0.019375 Alle tiders Lav: $ 0.00085991 Nuværende pris: $ 0.00169329

Whale Intel (WINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Whale Intel (WINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

WINT Prisprediktion Vil du vide, hvor WINT måske er på vej hen? Vores WINT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

