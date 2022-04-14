WaterNeuron (WTN) Tokenomics Få vigtig indsigt i WaterNeuron (WTN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WaterNeuron (WTN) Information WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens. Officiel hjemmeside: https://docs.waterneuron.fi Køb WTN nu!

WaterNeuron (WTN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WaterNeuron (WTN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M Samlet udbud $ 116.97M $ 116.97M $ 116.97M Cirkulerende forsyning $ 116.97M $ 116.97M $ 116.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M Alle tiders Høj: $ 0.956263 $ 0.956263 $ 0.956263 Alle tiders Lav: $ 0.054954 $ 0.054954 $ 0.054954 Nuværende pris: $ 0.160114 $ 0.160114 $ 0.160114 Få mere at vide om WaterNeuron (WTN) pris

WaterNeuron (WTN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WaterNeuron (WTN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WTN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WTN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WTN's tokenomics, kan du udforske WTN tokens live-pris!

