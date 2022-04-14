WAP (WAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i WAP (WAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WAP (WAP) Information Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one! Officiel hjemmeside: https://www.wapcoin.wtf/ Køb WAP nu!

WAP (WAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WAP (WAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 103.33K $ 103.33K $ 103.33K Samlet udbud $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Cirkulerende forsyning $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 103.33K $ 103.33K $ 103.33K Alle tiders Høj: $ 0.03862221 $ 0.03862221 $ 0.03862221 Alle tiders Lav: $ 0.00003327 $ 0.00003327 $ 0.00003327 Nuværende pris: $ 0.00010325 $ 0.00010325 $ 0.00010325 Få mere at vide om WAP (WAP) pris

WAP (WAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WAP (WAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAP's tokenomics, kan du udforske WAP tokens live-pris!

