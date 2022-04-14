VolatilityX (VOLTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i VolatilityX (VOLTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VolatilityX (VOLTX) Information VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an “open Bloomberg”—only here, users don’t pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week. The motivation is simple: most individuals don’t have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they’re often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What’s more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They’re juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all. VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance Officiel hjemmeside: https://volatilityx.ai/ Hvidbog: https://docs.volatilityx.ai/volatilityx Køb VOLTX nu!

VolatilityX (VOLTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VolatilityX (VOLTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 350.08K $ 350.08K $ 350.08K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 437.61K $ 437.61K $ 437.61K Alle tiders Høj: $ 0.01966936 $ 0.01966936 $ 0.01966936 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0004376 $ 0.0004376 $ 0.0004376 Få mere at vide om VolatilityX (VOLTX) pris

VolatilityX (VOLTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VolatilityX (VOLTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VOLTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VOLTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VOLTX's tokenomics, kan du udforske VOLTX tokens live-pris!

