Verida Token (VDA) Information $VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. Officiel hjemmeside: https://www.verida.network/ Hvidbog: https://www.verida.io/whitepaper Køb VDA nu!

Verida Token (VDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Verida Token (VDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 319.38M $ 319.38M $ 319.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Alle tiders Høj: $ 0.11457 $ 0.11457 $ 0.11457 Alle tiders Lav: $ 0.002341 $ 0.002341 $ 0.002341 Nuværende pris: $ 0.00313136 $ 0.00313136 $ 0.00313136 Få mere at vide om Verida Token (VDA) pris

Verida Token (VDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Verida Token (VDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VDA's tokenomics, kan du udforske VDA tokens live-pris!

