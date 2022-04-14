Vela Token (VELA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vela Token (VELA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vela Token (VELA) Information Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team's ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.vela.exchange/ Hvidbog: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf

Vela Token (VELA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vela Token (VELA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.69K $ 42.69K $ 42.69K Samlet udbud $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Cirkulerende forsyning $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 88.86K $ 88.86K $ 88.86K Alle tiders Høj: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00253883 $ 0.00253883 $ 0.00253883 Få mere at vide om Vela Token (VELA) pris

Vela Token (VELA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vela Token (VELA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VELA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VELA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VELA's tokenomics, kan du udforske VELA tokens live-pris!

VELA Prisprediktion Vil du vide, hvor VELA måske er på vej hen? Vores VELA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VELA Tokens prisprediktion nu!

