Vega Protocol (VEGA) Information Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges. Officiel hjemmeside: https://vega.xyz/ Køb VEGA nu!

Vega Protocol (VEGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vega Protocol (VEGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 185.80K $ 185.80K $ 185.80K Samlet udbud $ 65.00M $ 65.00M $ 65.00M Cirkulerende forsyning $ 62.05M $ 62.05M $ 62.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 194.64K $ 194.64K $ 194.64K Alle tiders Høj: $ 23.93 $ 23.93 $ 23.93 Alle tiders Lav: $ 0.00104556 $ 0.00104556 $ 0.00104556 Nuværende pris: $ 0.00299446 $ 0.00299446 $ 0.00299446 Få mere at vide om Vega Protocol (VEGA) pris

Vega Protocol (VEGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vega Protocol (VEGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VEGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VEGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VEGA's tokenomics, kan du udforske VEGA tokens live-pris!

VEGA Prisprediktion Vil du vide, hvor VEGA måske er på vej hen? Vores VEGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VEGA Tokens prisprediktion nu!

