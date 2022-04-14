Value DeFi (VALUE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Value DeFi (VALUE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Value DeFi (VALUE) Information The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns. Officiel hjemmeside: https://valuedefi.io/

Value DeFi (VALUE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Value DeFi (VALUE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 105.42K $ 105.42K $ 105.42K Samlet udbud $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Cirkulerende forsyning $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 105.51K $ 105.51K $ 105.51K Alle tiders Høj: $ 46.9 $ 46.9 $ 46.9 Alle tiders Lav: $ 0.00704948 $ 0.00704948 $ 0.00704948 Nuværende pris: $ 0.02203221 $ 0.02203221 $ 0.02203221 Få mere at vide om Value DeFi (VALUE) pris

Value DeFi (VALUE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Value DeFi (VALUE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VALUE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VALUE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VALUE's tokenomics, kan du udforske VALUE tokens live-pris!

