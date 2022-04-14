USDFC (USDFC) Tokenomics Få vigtig indsigt i USDFC (USDFC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

USDFC (USDFC) Information USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions. Officiel hjemmeside: https://usdfc.net/ Hvidbog: https://docs.secured.finance/usdfc-stablecoin-protocol/introduction Køb USDFC nu!

USDFC (USDFC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USDFC (USDFC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 349.22K $ 349.22K $ 349.22K Samlet udbud $ 352.84K $ 352.84K $ 352.84K Cirkulerende forsyning $ 352.84K $ 352.84K $ 352.84K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 349.22K $ 349.22K $ 349.22K Alle tiders Høj: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Alle tiders Lav: $ 0.892521 $ 0.892521 $ 0.892521 Nuværende pris: $ 0.992089 $ 0.992089 $ 0.992089 Få mere at vide om USDFC (USDFC) pris

USDFC (USDFC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USDFC (USDFC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDFC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDFC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDFC's tokenomics, kan du udforske USDFC tokens live-pris!

USDFC Prisprediktion Vil du vide, hvor USDFC måske er på vej hen? Vores USDFC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USDFC Tokens prisprediktion nu!

