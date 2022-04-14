Universal BTC (UNIBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Universal BTC (UNIBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Universal BTC (UNIBTC) Information A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. Officiel hjemmeside: https://www.bedrock.technology/ Hvidbog: https://docs.bedrock.technology/ Køb UNIBTC nu!

Universal BTC (UNIBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Universal BTC (UNIBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 247.06M $ 247.06M $ 247.06M Samlet udbud $ 2.08K $ 2.08K $ 2.08K Cirkulerende forsyning $ 2.08K $ 2.08K $ 2.08K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 246.98M $ 246.98M $ 246.98M Alle tiders Høj: $ 124,390 $ 124,390 $ 124,390 Alle tiders Lav: $ 35,703 $ 35,703 $ 35,703 Nuværende pris: $ 118,745 $ 118,745 $ 118,745 Få mere at vide om Universal BTC (UNIBTC) pris

Universal BTC (UNIBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Universal BTC (UNIBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNIBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNIBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNIBTC's tokenomics, kan du udforske UNIBTC tokens live-pris!

