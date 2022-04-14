Mumu The Bull (MUMU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mumu The Bull (MUMU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mumu The Bull (MUMU) Information MUMU is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://www.mumu.ing Block Explorer: https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA Køb MUMU nu!

Mumu The Bull (MUMU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mumu The Bull (MUMU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M Samlet udbud $ 2.33T $ 2.33T $ 2.33T Cirkulerende forsyning $ 2.28T $ 2.28T $ 2.28T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Alle tiders Høj: $ 0.000121 $ 0.000121 $ 0.000121 Alle tiders Lav: $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 Nuværende pris: $ 0.000003904 $ 0.000003904 $ 0.000003904 Få mere at vide om Mumu The Bull (MUMU) pris

Mumu The Bull (MUMU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mumu The Bull (MUMU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MUMU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MUMU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MUMU's tokenomics, kan du udforske MUMU tokens live-pris!

Mumu The Bull (MUMU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MUMU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MUMU prishistorikken nu!

MUMU Prisprediktion Vil du vide, hvor MUMU måske er på vej hen? Vores MUMU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MUMU Tokens prisprediktion nu!

