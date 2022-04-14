UCX (UCX) Tokenomics Få vigtig indsigt i UCX (UCX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UCX (UCX) Information UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the 'M&A Platform.' Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the 'M&A Platform.' Officiel hjemmeside: https://gbckorea.co.kr/

UCX (UCX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UCX (UCX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 44.77M $ 44.77M $ 44.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.52M $ 29.52M $ 29.52M Alle tiders Høj: $ 0.87223 $ 0.87223 $ 0.87223 Alle tiders Lav: $ 0.01470348 $ 0.01470348 $ 0.01470348 Nuværende pris: $ 0.02951769 $ 0.02951769 $ 0.02951769 Få mere at vide om UCX (UCX) pris

UCX (UCX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UCX (UCX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UCX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UCX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UCX's tokenomics, kan du udforske UCX tokens live-pris!

UCX Prisprediktion Vil du vide, hvor UCX måske er på vej hen? Vores UCX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UCX Tokens prisprediktion nu!

