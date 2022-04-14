tuki (TUKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i tuki (TUKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

tuki (TUKI) Information tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own. Officiel hjemmeside: https://www.tuki.meme/ Køb TUKI nu!

tuki (TUKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for tuki (TUKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.34K $ 23.34K $ 23.34K Samlet udbud $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Cirkulerende forsyning $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.34K $ 23.34K $ 23.34K Alle tiders Høj: $ 0.00459213 $ 0.00459213 $ 0.00459213 Alle tiders Lav: $ 0.00001091 $ 0.00001091 $ 0.00001091 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om tuki (TUKI) pris

tuki (TUKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for tuki (TUKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TUKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TUKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TUKI's tokenomics, kan du udforske TUKI tokens live-pris!

TUKI Prisprediktion Vil du vide, hvor TUKI måske er på vej hen? Vores TUKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TUKI Tokens prisprediktion nu!

