trustInWeb3 (T3AI) Information t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient. Officiel hjemmeside: https://www.trustinweb3.xyz/ Hvidbog: https://www.trustinweb3.xyz/whitepaper.pdf

trustInWeb3 (T3AI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for trustInWeb3 (T3AI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 139.94K $ 139.94K $ 139.94K Samlet udbud $ 989.66M $ 989.66M $ 989.66M Cirkulerende forsyning $ 989.66M $ 989.66M $ 989.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 139.94K $ 139.94K $ 139.94K Alle tiders Høj: $ 0.00346754 $ 0.00346754 $ 0.00346754 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001414 $ 0.0001414 $ 0.0001414 Få mere at vide om trustInWeb3 (T3AI) pris

trustInWeb3 (T3AI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for trustInWeb3 (T3AI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal T3AI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange T3AI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår T3AI's tokenomics, kan du udforske T3AI tokens live-pris!

T3AI Prisprediktion Vil du vide, hvor T3AI måske er på vej hen? Vores T3AI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

