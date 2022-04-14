TRONPAD (TRONPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i TRONPAD (TRONPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TRONPAD (TRONPAD) Information TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects. Officiel hjemmeside: https://tronpad.network/ Køb TRONPAD nu!

TRONPAD (TRONPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRONPAD (TRONPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Samlet udbud $ 765.21M $ 765.21M $ 765.21M Cirkulerende forsyning $ 765.21M $ 765.21M $ 765.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Alle tiders Høj: $ 0.311792 $ 0.311792 $ 0.311792 Alle tiders Lav: $ 0.00106621 $ 0.00106621 $ 0.00106621 Nuværende pris: $ 0.00132623 $ 0.00132623 $ 0.00132623 Få mere at vide om TRONPAD (TRONPAD) pris

TRONPAD (TRONPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRONPAD (TRONPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRONPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRONPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRONPAD's tokenomics, kan du udforske TRONPAD tokens live-pris!

TRONPAD Prisprediktion Vil du vide, hvor TRONPAD måske er på vej hen? Vores TRONPAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

