TrackedBio (TRACKEDBIO) Information We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO. Officiel hjemmeside: https://www.trackedbio.com Hvidbog: https://www.trackedbiodesci.com/TBioWhitepaper.pdf Køb TRACKEDBIO nu!

TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrackedBio (TRACKEDBIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.35K $ 75.35K $ 75.35K Samlet udbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 990.92M $ 990.92M $ 990.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.03K $ 76.03K $ 76.03K Alle tiders Høj: $ 0.01255767 $ 0.01255767 $ 0.01255767 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TrackedBio (TRACKEDBIO) pris

TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TrackedBio (TRACKEDBIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRACKEDBIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRACKEDBIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRACKEDBIO's tokenomics, kan du udforske TRACKEDBIO tokens live-pris!

