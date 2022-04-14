TLX (TLX) Tokenomics Få vigtig indsigt i TLX (TLX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TLX (TLX) Information TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts. Officiel hjemmeside: https://tlx.fi/ Køb TLX nu!

TLX (TLX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TLX (TLX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Samlet udbud $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Cirkulerende forsyning $ 58.34M $ 58.34M $ 58.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Alle tiders Høj: $ 0.738412 $ 0.738412 $ 0.738412 Alle tiders Lav: $ 0.02124374 $ 0.02124374 $ 0.02124374 Nuværende pris: $ 0.03732513 $ 0.03732513 $ 0.03732513 Få mere at vide om TLX (TLX) pris

TLX (TLX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TLX (TLX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TLX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TLX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TLX's tokenomics, kan du udforske TLX tokens live-pris!

TLX Prisprediktion Vil du vide, hvor TLX måske er på vej hen? Vores TLX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TLX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!