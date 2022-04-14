TinHatCat (THC) Tokenomics Få vigtig indsigt i TinHatCat (THC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TinHatCat (THC) Information TinHatCat is THE Memecoin of Fantom $FTM, Stoners and Conspiracy Theorists around the world. Ticker is $THC. Officiel hjemmeside: https://www.tinhatcat.com Køb THC nu!

TinHatCat (THC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TinHatCat (THC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Samlet udbud $ 23.33M $ 23.33M $ 23.33M Cirkulerende forsyning $ 23.33M $ 23.33M $ 23.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Alle tiders Høj: $ 0.729156 $ 0.729156 $ 0.729156 Alle tiders Lav: $ 0.03470894 $ 0.03470894 $ 0.03470894 Nuværende pris: $ 0.04351224 $ 0.04351224 $ 0.04351224 Få mere at vide om TinHatCat (THC) pris

TinHatCat (THC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TinHatCat (THC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THC's tokenomics, kan du udforske THC tokens live-pris!

