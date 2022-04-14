THREE ($THREE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i THREE ($THREE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

THREE ($THREE) Information

Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce.

Officiel hjemmeside:
http://threeprotocol.ai/
Hvidbog:
https://three-3.gitbook.io/litepaper/

THREE ($THREE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THREE ($THREE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 330.98K
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 100.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 330.98K
Alle tiders Høj:
$ 0.439654
Alle tiders Lav:
$ 0.00256098
Nuværende pris:
$ 0.00330982
THREE ($THREE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for THREE ($THREE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal $THREE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange $THREE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår $THREE's tokenomics, kan du udforske $THREE tokens live-pris!

$THREE Prisprediktion

Vil du vide, hvor $THREE måske er på vej hen? Vores $THREE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.