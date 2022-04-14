THREE ($THREE) Tokenomics Få vigtig indsigt i THREE ($THREE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

THREE ($THREE) Information Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce. Officiel hjemmeside: http://threeprotocol.ai/ Hvidbog: https://three-3.gitbook.io/litepaper/ Køb $THREE nu!

THREE ($THREE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THREE ($THREE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 330.98K $ 330.98K $ 330.98K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 330.98K $ 330.98K $ 330.98K Alle tiders Høj: $ 0.439654 $ 0.439654 $ 0.439654 Alle tiders Lav: $ 0.00256098 $ 0.00256098 $ 0.00256098 Nuværende pris: $ 0.00330982 $ 0.00330982 $ 0.00330982 Få mere at vide om THREE ($THREE) pris

THREE ($THREE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for THREE ($THREE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $THREE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $THREE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $THREE's tokenomics, kan du udforske $THREE tokens live-pris!

$THREE Prisprediktion Vil du vide, hvor $THREE måske er på vej hen? Vores $THREE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $THREE Tokens prisprediktion nu!

