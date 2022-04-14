TheCat (THECAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i TheCat (THECAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TheCat (THECAT) Information On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all. Officiel hjemmeside: https://thecat.meme/ Køb THECAT nu!

TheCat (THECAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TheCat (THECAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 536.36K $ 536.36K $ 536.36K Samlet udbud $ 790.05M $ 790.05M $ 790.05M Cirkulerende forsyning $ 790.05M $ 790.05M $ 790.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 536.36K $ 536.36K $ 536.36K Alle tiders Høj: $ 0.00705905 $ 0.00705905 $ 0.00705905 Alle tiders Lav: $ 0.00033634 $ 0.00033634 $ 0.00033634 Nuværende pris: $ 0.00067576 $ 0.00067576 $ 0.00067576 Få mere at vide om TheCat (THECAT) pris

TheCat (THECAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TheCat (THECAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THECAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THECAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THECAT's tokenomics, kan du udforske THECAT tokens live-pris!

