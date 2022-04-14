Ternoa (CAPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ternoa (CAPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ternoa (CAPS) Information Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers. Officiel hjemmeside: https://www.ternoa.com Køb CAPS nu!

Ternoa (CAPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ternoa (CAPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Alle tiders Høj: $ 0.227823 $ 0.227823 $ 0.227823 Alle tiders Lav: $ 0.00091711 $ 0.00091711 $ 0.00091711 Nuværende pris: $ 0.00135247 $ 0.00135247 $ 0.00135247 Få mere at vide om Ternoa (CAPS) pris

Ternoa (CAPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ternoa (CAPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAPS's tokenomics, kan du udforske CAPS tokens live-pris!

CAPS Prisprediktion Vil du vide, hvor CAPS måske er på vej hen? Vores CAPS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAPS Tokens prisprediktion nu!

