Team556 (TEAM) Tokenomics

Team556 (TEAM) Information Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions. Officiel hjemmeside: https://www.team556.com Køb TEAM nu!

Team556 (TEAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Team556 (TEAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 194.26K $ 194.26K $ 194.26K Samlet udbud $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Cirkulerende forsyning $ 702.00M $ 702.00M $ 702.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 276.69K $ 276.69K $ 276.69K Alle tiders Høj: $ 0.00115642 $ 0.00115642 $ 0.00115642 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00027816 $ 0.00027816 $ 0.00027816 Få mere at vide om Team556 (TEAM) pris

Team556 (TEAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Team556 (TEAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TEAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TEAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TEAM's tokenomics, kan du udforske TEAM tokens live-pris!

