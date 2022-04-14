SWquery (SWQUERY) Tokenomics Få vigtig indsigt i SWquery (SWQUERY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SWquery (SWQUERY) Information SWquery is a platform designed to simplify interactions with blockchain data, making it accessible to everyone. It enables users to perform advanced queries on the Solana blockchain using natural language, while also providing developers with an SDK to integrate these capabilities into their own applications. With features like an integrated chatbot, real-time notifications, and mobile-friendly design, SWquery bridges the gap between complex blockchain data and user-friendly tools, driving adoption and innovation in the blockchain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.swquery.xyz/ Køb SWQUERY nu!

SWquery (SWQUERY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SWquery (SWQUERY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.00K $ 18.00K $ 18.00K Samlet udbud $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M Cirkulerende forsyning $ 965.24M $ 965.24M $ 965.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.63K $ 18.63K $ 18.63K Alle tiders Høj: $ 0.00112476 $ 0.00112476 $ 0.00112476 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SWquery (SWQUERY) pris

SWquery (SWQUERY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SWquery (SWQUERY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWQUERY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWQUERY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWQUERY's tokenomics, kan du udforske SWQUERY tokens live-pris!

