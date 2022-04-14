SwapX (SWPX) Tokenomics Få vigtig indsigt i SwapX (SWPX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SwapX (SWPX) Information SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations. Officiel hjemmeside: https://swapx.fi/ Køb SWPX nu!

SwapX (SWPX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SwapX (SWPX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Samlet udbud $ 89.08M $ 89.08M $ 89.08M Cirkulerende forsyning $ 20.11M $ 20.11M $ 20.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M Alle tiders Høj: $ 0.757704 $ 0.757704 $ 0.757704 Alle tiders Lav: $ 0.04855514 $ 0.04855514 $ 0.04855514 Nuværende pris: $ 0.083873 $ 0.083873 $ 0.083873 Få mere at vide om SwapX (SWPX) pris

SwapX (SWPX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SwapX (SWPX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWPX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWPX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWPX's tokenomics, kan du udforske SWPX tokens live-pris!

SWPX Prisprediktion Vil du vide, hvor SWPX måske er på vej hen? Vores SWPX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWPX Tokens prisprediktion nu!

