sUSDS (SUSDS) Information sUSDS is the new version of sDAI, offered by Sky which offers a higher yield. sUSDS represents USDS deposited into and earning the Sky Savings Rate. The Sky Protocol is a decentralised protocol developed around the USDS stablecoin. It is managed by Sky ecosystem governance. The Sky Protocol features Sky tokens (USDS, SKY, DAI, MKR), the Sky Savings Rate, Sky Token Rewards and, soon, Activation Token Rewards and SkyLink. Officiel hjemmeside: https://sky.money/

sUSDS (SUSDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sUSDS (SUSDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B Samlet udbud $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B Cirkulerende forsyning $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B Alle tiders Høj: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Alle tiders Lav: $ 0.961716 $ 0.961716 $ 0.961716 Nuværende pris: $ 1.063 $ 1.063 $ 1.063 Få mere at vide om sUSDS (SUSDS) pris

sUSDS (SUSDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sUSDS (SUSDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUSDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUSDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUSDS's tokenomics, kan du udforske SUSDS tokens live-pris!

