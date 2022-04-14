SURF (SURF) Tokenomics Få vigtig indsigt i SURF (SURF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SURF (SURF) Information $SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits. Officiel hjemmeside: https://cryptoparadise.net/surf/

SURF (SURF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SURF (SURF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Alle tiders Høj: $ 0.03671856 $ 0.03671856 $ 0.03671856 Alle tiders Lav: $ 0.0096459 $ 0.0096459 $ 0.0096459 Nuværende pris: $ 0.01284986 $ 0.01284986 $ 0.01284986 Få mere at vide om SURF (SURF) pris

SURF (SURF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SURF (SURF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SURF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SURF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SURF's tokenomics, kan du udforske SURF tokens live-pris!

