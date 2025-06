Hvad er SURF (SURF)

$SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SURF (SURF) Ressource Officiel hjemmeside