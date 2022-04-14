SunContract (SNC) Tokenomics Få vigtig indsigt i SunContract (SNC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SunContract (SNC) Information SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute. Officiel hjemmeside: https://suncontract.org/ Hvidbog: https://suncontract.org/res/whitepaper.pdf Køb SNC nu!

SunContract (SNC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SunContract (SNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Samlet udbud $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M Cirkulerende forsyning $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Alle tiders Høj: $ 0.664222 $ 0.664222 $ 0.664222 Alle tiders Lav: $ 0.002099 $ 0.002099 $ 0.002099 Nuværende pris: $ 0.0357802 $ 0.0357802 $ 0.0357802 Få mere at vide om SunContract (SNC) pris

SunContract (SNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SunContract (SNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNC's tokenomics, kan du udforske SNC tokens live-pris!

