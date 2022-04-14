Suite (SUITE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Suite (SUITE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Suite (SUITE) Information Suite is a crypto project built on the Sui blockchain that provides an array of trading tools for cryptocurrency enthusiasts. Suite offers tools such as sniping bots for quick transactions, portfolio management systems, DCA, limit orders, copy trading, newly deployed and migrated tokens channel, and market analytics. Holders of Suite tokens benefit from the platform's commitment to sharing a large portion of the revenue generated back with the community. This means that as Suite grows and generates more income through its trading tools and services, a significant share of that revenue is distributed back to Suite token holders. Officiel hjemmeside: https://www.suite.tech/ Hvidbog: https://docs.suite.tech/ Køb SUITE nu!

Suite (SUITE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Suite (SUITE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 150.97K $ 150.97K $ 150.97K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 150.97K $ 150.97K $ 150.97K Alle tiders Høj: $ 0.364851 $ 0.364851 $ 0.364851 Alle tiders Lav: $ 0.00995876 $ 0.00995876 $ 0.00995876 Nuværende pris: $ 0.01509737 $ 0.01509737 $ 0.01509737 Få mere at vide om Suite (SUITE) pris

Suite (SUITE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Suite (SUITE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUITE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUITE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUITE's tokenomics, kan du udforske SUITE tokens live-pris!

