SUBY (SUBY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SUBY (SUBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
SUBY (SUBY) Information

Suby is an on-chain crypto payment processor built for paid communities in betting, trading, and alpha groups on Discord and Telegram. Accept USDC, USDT, ETH, SOL & BNB across multiple chains and monetize your group with customizable subscription plans, flexible pricing, billing cycles, free trials, and discounts. Suby’s automated bot grants or removes Discord roles and Telegram access instantly based on payment status. Manage members, track revenue, and reduce churn with our centralized dashboard, the all-in-one solution for secure, low-fee crypto recurring payments in high-value communities.

Officiel hjemmeside:
https://suby.fi
Hvidbog:
https://suby.gitbook.io/suby-doc

SUBY (SUBY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUBY (SUBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 720.23K
$ 720.23K
Samlet udbud
$ 999.99M
$ 999.99M
Cirkulerende forsyning
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 720.23K
$ 720.23K
Alle tiders Høj:
$ 0.00522353
$ 0.00522353
Alle tiders Lav:
$ 0.00035045
$ 0.00035045
Nuværende pris:
$ 0.00072305
$ 0.00072305

SUBY (SUBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SUBY (SUBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SUBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SUBY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SUBY's tokenomics, kan du udforske SUBY tokens live-pris!

SUBY Prisprediktion

Vil du vide, hvor SUBY måske er på vej hen? Vores SUBY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

