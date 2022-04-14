SUBY (SUBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUBY (SUBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUBY (SUBY) Information Suby is an on-chain crypto payment processor built for paid communities in betting, trading, and alpha groups on Discord and Telegram. Accept USDC, USDT, ETH, SOL & BNB across multiple chains and monetize your group with customizable subscription plans, flexible pricing, billing cycles, free trials, and discounts. Suby’s automated bot grants or removes Discord roles and Telegram access instantly based on payment status. Manage members, track revenue, and reduce churn with our centralized dashboard, the all-in-one solution for secure, low-fee crypto recurring payments in high-value communities. Officiel hjemmeside: https://suby.fi Hvidbog: https://suby.gitbook.io/suby-doc Køb SUBY nu!

SUBY (SUBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUBY (SUBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 720.23K $ 720.23K $ 720.23K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 720.23K $ 720.23K $ 720.23K Alle tiders Høj: $ 0.00522353 $ 0.00522353 $ 0.00522353 Alle tiders Lav: $ 0.00035045 $ 0.00035045 $ 0.00035045 Nuværende pris: $ 0.00072305 $ 0.00072305 $ 0.00072305 Få mere at vide om SUBY (SUBY) pris

SUBY (SUBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUBY (SUBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUBY's tokenomics, kan du udforske SUBY tokens live-pris!

SUBY Prisprediktion Vil du vide, hvor SUBY måske er på vej hen? Vores SUBY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUBY Tokens prisprediktion nu!

