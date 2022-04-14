Staked LOOP (STLOOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Staked LOOP (STLOOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Staked LOOP (STLOOP) Information StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance Officiel hjemmeside: https://www.loopingcollective.org/ Køb STLOOP nu!

Staked LOOP (STLOOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Staked LOOP (STLOOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Samlet udbud $ 106.25M $ 106.25M $ 106.25M Cirkulerende forsyning $ 106.25M $ 106.25M $ 106.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Alle tiders Høj: $ 0.03765422 $ 0.03765422 $ 0.03765422 Alle tiders Lav: $ 0.01276505 $ 0.01276505 $ 0.01276505 Nuværende pris: $ 0.01439936 $ 0.01439936 $ 0.01439936 Få mere at vide om Staked LOOP (STLOOP) pris

Staked LOOP (STLOOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Staked LOOP (STLOOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STLOOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STLOOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STLOOP's tokenomics, kan du udforske STLOOP tokens live-pris!

STLOOP Prisprediktion Vil du vide, hvor STLOOP måske er på vej hen? Vores STLOOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STLOOP Tokens prisprediktion nu!

