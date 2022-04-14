Particle Network (PARTI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Particle Network (PARTI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Particle Network (PARTI) Information Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience. Officiel hjemmeside: https://particle.network/ Hvidbog: https://whitepaper.particle.network/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00 Køb PARTI nu!

Particle Network (PARTI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Particle Network (PARTI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.38M $ 42.38M $ 42.38M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 233.00M $ 233.00M $ 233.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 181.90M $ 181.90M $ 181.90M Alle tiders Høj: $ 0.433 $ 0.433 $ 0.433 Alle tiders Lav: $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 $ 0.14025354993418265 Nuværende pris: $ 0.1819 $ 0.1819 $ 0.1819 Få mere at vide om Particle Network (PARTI) pris

Particle Network (PARTI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Particle Network (PARTI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PARTI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PARTI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PARTI's tokenomics, kan du udforske PARTI tokens live-pris!

